Levir confirma Vinícius e Maicon no sábado e exalta Jair no Atlético-MG

Levir Culpi confirmou nesta sexta-feira que promoverá duas estreias no Atlético-MG no confronto diante do Guarani, neste sábado, no Independência, pelo Campeonato Mineiro. O meia Vinícius e o atacante Maicon, contratados para esta temporada, iniciarão como titulares e farão suas primeiras partidas com a camisa atleticana.

"Eles vão entrar jogando, porque atrasaram a preparação física. Apertamos a parte física, ficaram fora no início e já têm condições de jogo. Então, os dois iniciam a partida", declarou nesta sexta-feira.

Vinícius foi contratado após boa passagem pelo Bahia, enquanto Maicon estava no futebol turco e se destacou no Brasil pelo Fluminense. Eles reforçarão o time reserva do Atlético-MG, que atuará neste sábado. Levir garantiu que ficará atento à partida e que uma boa atuação de algum jogador pode criar dúvidas em sua cabeça para o duelo diante do Danubio na terça-feira que vem, no Uruguai, pela fase preliminar da Libertadores.

"Eu observo alguns jogadores e me surpreendem, me chamam a atenção, parecem prontos para jogar. É possível que aconteça alguma coisa diferente, sinceramente. Para ilustrar, o Jair, um volante gaúcho, tem pegada boa, mas não vimos jogar muito. O nosso olhar para ele já mudou", comentou, exaltando a atuação do volante na vitória sobre a URT.

Levir ainda lamentou a necessidade de disputar um confronto tão importante como esse diante do Danubio neste momento de início de temporada. "Se eu dissesse que estamos no momento ideal para jogar, estaria cometendo um erro grotesco. Não jogamos nenhuma partida da Libertadores, vamos jogar a primeira na terça. Fizemos poucos jogos pelo Estadual, é muito pouco para ter essa carga. Esse jogo era pra ser de final de temporada. Para um início, vai ser muito desgastante."

Justamente pensando no confronto no Uruguai, Levir poupará suas principais peças no sábado e deve levar o Atlético-MG para enfrentar o Guarani com: Cleiton; Guga, Martín Rea, Matheus Mancini e Hulk; Zé Welison, Neto, Maicon Bolt, Vinícius e Terans; Alerrandro.