Levir critica desempenho do ataque do Santos após novo empate sem gols

O técnico Levir Culpi exibiu insatisfação com o desempenho do setor ofensivo santista nas últimas partidas. Após o empate por 0 a 0 com o Coritiba, domingo, no Couto Pereira, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador reconheceu que o ataque precisa melhorar e voltar a marcar seus gols.

O jogo com o Coritiba foi o terceiro consecutivo com um empate sem gols do Santos no Brasileirão. "Não fazemos gols há três jogos. É muito, pela qualidade do nosso ataque. Faltou encaixar o último passe. Com os jogadores de ataque que temos, precisamos melhorar", afirmou o treinador santista.

Com seu já conhecido tom descontraído, Levir afirmou que o "lance" mais chamativo da partida no Couto Pereira foi a queda no campo do massagista do Santos, Zé Augusto, quando entrava em campo para prestar atendimento médico. Assim, também aproveitou para evitar culpar o campo pesado pela chuva pela atuação apagada do Santos.

"A chuva atrapalhou os dois times. Para o Santos, faltou ter mais contundência, melhorar o último passe. Não conseguimos concluir, mesmo com chegando muitas vezes ao ataque. A melhor jogada foi a do nosso massagista. Ele entrou no campo, deu uma voadora, perdeu todos os utensílios que carregava", disse.

Levir acabou reservando seus elogios apenas para Nilmar. O atacante fez a sua estreia pelo clube e teve atuação apagada, mas o treinador apontou que o jogador poderá ter participação importante para o clube na sequência da temporada.

"O Nilmar tem treinado bem e é muito rápido. Vai ser muito importante para nós, incluindo a Libertadores, porque tem condição técnica indiscutível. É um reforço que nós temos. Estamos muito bem servidos, vai ficar até ruim para escalar o ataque", disse.

O empate de domingo levou o Santos aos 37 pontos, em terceiro lugar no Brasileirão. O time voltará a jogar no próximo domingo, quando vai encarar o Cruzeiro, no Mineirão, pela 23ª rodada.