Levir Culpi acena com time misto para enfrentar o Atlético-GO

O elenco do Santos treinou na tarde desta sexta-feira no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, que integra a estrutura do CT da Serrinha, de propriedade do Goiás. Sete jogadores considerados titulares da equipe não participaram das atividades e podem ser poupados pelo técnico Levir Culpi para o duelo contra o Atlético-GO, neste sábado, às 19 horas, no estádio Olímpico da capital goianiense, pela 11ª rodada do Brasileirão.

O zagueiro Lucas Veríssimo, os volantes Jean Mota, Leandro Donizete e Renato, o meia Lucas Lima e os atacantes Copete e Bruno Henrique permaneceram em uma academia situada ao lado do hotel onde a delegação está hospedada para realizar treinos físicos. Os demais atletas foram comandados por Levir Culpi em um treino técnico-tático no gramado.

O volante Thiago Maia, mesmo recuperado de uma virose, também não está garantido entre os titulares. O lateral Victor Ferraz, liberado para acompanhar o nascimento do filho, é desfalque certo para a partida.

O jovem Daniel Guedes, de 23 anos, que poderá ser o escolhido para substituir Victor Ferraz na lateral direita, demonstra serenidade ao falar da chance de atuar neste sábado pela equipe santista.

"Acho que a melhor de aproveitar a oportunidade é fazer aquilo que o professor nos mandou fazer: entrar com segurança, responsabilidade, sabendo do compromisso que nós temos, da responsabilidade que carregamos por vestir uma camisa tão pesada como a do Santos. É entrar com tranquilidade, sem nervosismo, procurar fazer um excelente trabalho", projetou o jogador.

Caso mantenha a escalação utilizada no treino desta sexta, Levir Culpi iniciará o embate contra o Atlético-GO com a seguinte formação: Vanderlei; Daniel Guedes, Noguera, David Braz e Caju; Alison, Yuri e Vitor Bueno; Vladimir Hernández, Arthur Gomes e Kayke.

No Brasileirão, o Santos ocupa a quinta colocação na tabela, com 16 pontos - o time perdeu duas posições com a derrota em casa para o Sport (1 a 0) na rodada anterior. O Atlético Goianiense é o lanterna da competição, com apenas seis pontos.