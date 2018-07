Levir Culpi admite necessidade de o Atlético-MG melhorar

O técnico Levir Culpi adotou um tom conciliador no seu discurso após a derrota do Atlético Mineiro por 2 a 1 para o Sport, no Recife, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, ao elogiar a disposição dos seus jogadores, mas também não negou os problemas da equipe. Assim, admitiu que o time precisa melhorar para crescer na competição.

"A partir de agora, a gente pensa no Atlético-PR. Teremos uma semana livre, necessária para que os atletas estejam bem. Não posso deixar de registrar o empenho dos jogadores, eles estão correndo muito e estão de parabéns nesse aspecto. Temos que melhorar em algumas situações que, com o tempo, vamos conseguir", afirmou.

Derrotado pelo Sport, o Atlético-MG ocupa a 11ª colocação no Campeonato Brasileiro com 15 pontos e um jogo a menos do que os principais adversários. Em busca da recuperação, o time volta a entrar em campo no próximo domingo, às 18h30, quando vai receber o Atlético Paranaense, no Independência.

Os jogadores atleticanos ainda estão no Recife, onde vão treinar na manhã desta segunda-feira, antes do retorno para Belo Horizonte. O time vai folgar na terça-feira e se reapresenta na tarde de quarta, às 15h30, na Cidade do Galo.