Levir Culpi afirma que garra do Atlético-MG definiu a vitória

O técnico Levir Culpi apontou a garra dos jogadores do Atlético Mineiro como fator fundamental para a vitória por 3 a 2 sobre o Cruzeiro, domingo, no Mineirão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador destacou que o time venceu um rival bastante qualificado e entrou de vez na briga por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

"Foi uma vitória na hora certíssima, momento melhor não poderia ter. O Mineirão lotado, o Atlético jogando com muita garra e o Cruzeiro com muita técnica. Só que, desta vez, prevaleceu a nossa velocidade e objetividade. É um momento de felicidade que nos coloca no campeonato", comentou.

Levir também lembrou que o Atlético-MG foi preciso para aproveitar as chances de gol que teve em um clássico com mando do Cruzeiro, que atacou bem mais, mas não conseguiu conquistar a vitória e ainda acabou sendo batido com um gol marcado nos instantes finais do segundo tempo pelo atacante Carlos.

"Nossas ações foram muito objetivas e aí não demos oportunidades. O Atlético é isso, velocidade, explosão e emoção. E, hoje, conseguimos fazer isso. O retorno dos atletas foi excelente. A gente fica muito feliz porque vencer o Cruzeiro, com o potencial que eles estão nesse momento, é algo que a gente não deve esquecer", acrescentou Levir.

Com a vitória, o Atlético-MG chegou aos 37 pontos e está na sexta colocação no Campeonato Brasileiro. O time volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, às 20h30, no Independência, diante do Santos, pela 24ª rodada.