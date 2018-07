Levir Culpi confirma estreia de Richarlison nesta quinta

Levir Culpi confirmou nesta quarta-feira a aguardada estreia do atacante Richarlison com a camisa do Fluminense. Contratado em dezembro, o jogador enfim jogará uma partida oficial nesta quinta, no jogo da volta contra a Ferroviária, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela Copa do Brasil.

Richarlison fará sua estreia ao ser mantido entre os titulares no treino desta quarta. Na terça, o treinador já havia esboçado a formação ofensiva com Fred e Richarlison. Nesta tarde, Levir confirmou a dupla que tentará buscar a vitória, após empate por 3 a 3 no jogo de ida da segunda fase da competição nacional.

A entrada do atacante - na vaga de Gerson - não é a única mudança implementada pelo treinador em comparação à primeira partida. Ele também trocou Jonathan por Giovanni na lateral esquerda. O Flu deve começar jogando com Diego Cavalieri; Wellington Silva, Gum, Henrique e Giovanni; Edson, Cícero e Gustavo Scarpa; Osvaldo, Richarlison e Fred.

Contratado para esta temporada após se destacar no América-MG, Richarlison ainda não fizera sua estreia no Fluminense porque demorou a ser regularizado e depois sofreu uma lesão no quinto metatarso do pé esquerdo e outra no tornozelo esquerdo. Ele chegou a chamar a atenção na pré-temporada do time nos Estados Unidos, mas não ganhara sequer uma chance no Campeonato Carioca e na Copa Sul-Minas-Rio.