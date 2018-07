Levir Culpi confirma Fred titular e vê Flu favorito contra o Botafogo Levir Culpi assegurou nesta sexta-feira a presença de Fred entre os titulares do Fluminense para o clássico com o Botafogo, domingo, pela semifinal do Campeonato Carioca. O atacante, que entrou em atrito com o treinador recentemente, voltará ao time após ficar de fora da final da Copa Sul-Minas-Rio, na quarta, por suspensão.