Levir Culpi confirma Giovanni Augusto entre os titulares do Atlético

O técnico Levir Culpi confirmou nesta sexta-feira a escalação de Giovanni Augusto no time titular do Atlético Mineiro para o jogo contra o Vasco, domingo, no Independência. O meia já vinha sendo testado pelo treinador nos últimos treinos e agora ganhará uma chance em razão dos problemas físicos de Guilherme.

"O Giovanni, na verdade, tem uma qualificação técnica muito legal. Tem o brilho nos passes, faz o time jogar. E o time que acerta passes tem uma possibilidade melhor de criar. Ele é esse jogador, também é finalizador, se aproxima bem da área, e tenho certeza que ele pode fazer uma boa partida e vai nos ajudar muito", elogiou Levir Culpi, que deixou Carlos na equipe reserva no treino desta sexta.

O treinador antecipou que a entrada de Giovanni Augusto deve ser a única mudança na equipe em relação ao último jogo. "A base é essa praticamente. Só se houver algum problema até domingo, mas a base é essa para o jogo contra o Vasco", confirmou Levir. Assim, a equipe deve ser escalado com Victor; Patric, Leonardo Silva, Jemerson e Douglas Santos; Rafael Carioca, Dátolo, Giovanni Augusto e Luan; Thiago Ribeiro e Lucas Pratto.

Guilherme, que ainda busca sua melhor forma, treinou entre os reservas somente na parte final do treino. Antes, fez trabalhos no campo society. Levir informou que o xodó da torcida não deve ser relacionado para o duelo deste fim de semana. Ele só deve voltar ao time na próxima rodada, contra o Avaí, no dia 3 de junho.