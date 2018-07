Levir Culpi confirma Marcos Junior no Flu contra o Corinthians

O Fluminense, então, deve entrar em campo com Diego Cavalieri; Jonathan, Gum, Henrique e Wellington Silva; Edson, Douglas, Cícero e Gustavo Scarpa; Marcos Junior e Richarlison. Com Marcos Junior entre os titulares, o técnico comandou atividade focava em bola parada e posicionamento defensivo e ofensivo nesta quarta, antes da viagem do elenco até Brasília.

Na entrevista coletiva desta quarta, Levir Culpi foi questionado sobre o confronto com o rival que não terá técnico em campo. O time paulista, que perdeu Tite para a seleção brasileira, será comandado pelo interino Fábio Carille.

"Não sei exatamente o que vai acontecer, mas pode mudar, pois somos vulneráveis emocionalmente. Temos isso. É tudo para cima ou para baixo. É o brasileiro, somos assim, não temos regularidade. As notícias podem jogar para cima ou para baixo. Pode acontecer qualquer coisa", comentou Levir Culpi.

Com 10 pontos, o time carioca segue no meio da tabela do Brasileirão e quer aproveitar a posição de mandante para se aproximar dos líderes. Já o Corinthians tem 13 e pode até assumir a liderança do campeonato, dependendo de outros resultados, se vencer o Fluminense.