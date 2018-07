Levir Culpi confirma mudanças no meio-campo do Atlético-MG em treino

A dupla atuou junta nesta quinta porque Giovanni voltou ao time, após cumprir suspensão no fim de semana, e Dátolo ganhou nova oportunidade, empurrando Thiago Ribeiro para a reserva. O argentino foi o grande destaque na goleada sobre o Flamengo, no domingo. Marcou um golaço e deu três assistências no triunfo por 4 a 1.

Com a mudança, o time do Atlético ganha em armação e perde em poder de finalização. Esta função ficará concentrada em Lucas Pratto, com o auxílio de Luan. Ambos formarão o setor ofensivo com Dátolo e Giovanni Augusto. O meio-campo será complementado por Leandro Donizete e Rafael Carioca.

Durante o treino, Dátolo e Giovanni se alternaram pelo lado esquerdo, enquanto Lucas Pratto atuou mais centralizado, como de costume, e Luan treinou pelo lado direito. O time foi escalado com Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Jemerson e Douglas Santos; Leandro Donizete, Rafael Carioca, Giovanni Augusto e Dátolo; Luan e Lucas Pratto.