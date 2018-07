Levir Culpi confirma time reserva, mas mostra confiança

O técnico Levir Culpi confirmou nesta sexta-feira que vai mesmo escalar o time reserva do Atlético-MG para o jogo deste sábado, diante do Inter, no Beira-Rio, pela 36ª rodada do Brasileirão. Apesar de poupar os titulares para a final da Copa do Brasil, marcada para a próxima quarta, contra o Cruzeiro, ele mostra confiança no resultado positivo em Porto Alegre.

"Mesmo com o time alterado, temos condições de fazer uma boa apresentação", avisou Levir, que deve escalar apenas dois titulares diante do Inter, o goleiro Victor e o volante Josué. A delegação atleticana, no entanto, viaja completa para Porto Alegre, o que deve deixar jogadores importantes como Leonardo Silva e Diego Tardelli como opção no banco.

A provável escalação atleticana tem Victor; Alex Silva, Tiago, Edcarlos e Pedro Botelho; Pierre, Josué, Eduardo e Daniel; Marion e Dodô. Com esse time, Levir espera conseguir um bom resultado no Beira-Rio e manter o Atlético-MG vivo na luta pela vaga na Libertadores - está em quarto lugar no Brasileirão com 61 pontos, um a mais do que o Inter.