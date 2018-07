Levir Culpi conhece primeira derrota no Santos: 'Sabor amargo'

O técnico Levir Culpi conheceu sua primeira derrota no comando do Santos. O time caiu diante do Sport por 1 a 0, na Vila Belmiro, no sábado, na abertura da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes, ele havia comandado a equipe em duas vitórias, contra Palmeiras e Vitória, e um empate, contra a Ponte Preta.

"O Santos criou quatro grandes chances, mas infelizmente não finalizamos com sucesso. O gol do Sport foi merecido, eles jogaram bem, mas acho que estivemos mais próximos da vitória. Faltou melhorar nossa capacidade de finalização para comemorarmos mais um resultado positivo. É um sabor amargo", afirmou.

O único gol da partida foi marcado pelo atacante Osvaldo, que aproveitou uma bola que rebateu em Noguera e sobrou livre para ele marcar de dentro da pequena área. "Não houve um erro defensivo na nossa equipe. A bola bateu no zagueiro e sobrou para o atacante", resumiu o treinador.

Na próxima rodada, no sábado, o Santos vai visitar o Atlético-GO, em Goiânia. Antes, na quarta-feira, o time tem a primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Para Levir, o time precisa encontrar o caminho dos gols. "Teremos jogos mais difíceis do que esse contra o Sport e precisamos estar em melhores condições. Mas temos elenco suficiente para brigar", confessou.