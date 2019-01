Levir Culpi considera time do Atlético-MG atual melhor que o do ano passado

O time do Atlético-MG que faz sua estreia no Campeonato Mineiro domingo, às 17 horas, no Estádio Independência, diante do Boa, é melhor do que o do ano passado. Esta é a opinião do técnico Levir Culpi.

"Acho que melhorou a qualidade do elenco, mas não posso responder se melhorou a qualidade do jogo, porque o time ainda não entrou em campo. Depende de muita coisa. Mas estou satisfeito com a qualidade de jogadores que temos atualmente", disse o treinador, durante entrevista coletiva nesta sexta-feira.

O pouco tempo de preparação e a grande quantidade de jogos logo no início da temporada é um obstáculo, segundo Levir. "O problema é dividi-los para saber utilizar sem perda de jogadores, principalmente para o departamento médico. Tecnicamente, o time está evoluindo. E ainda com possibilidade de contratar mais um, dois jogadores. Pelo menos para o início de competição, eu me sinto em condições de jogar de igual para igual com qualquer adversário."

Levir só deve definir os titulares para o primeiro jogo oficial do ano após o treino tático deste sábado pela manhã. "Alguns jogadores que chegaram deverão iniciar a partida. Não quero falar muito sobre isso. Mas, contra o Boa, a base do time titular já vai jogar, com certeza."

O certo, segundo o treinador, é que o time deverá se apresentar nas três rodadas iniciais do Mineiro sempre com equipe alteradas. "Esta é a melhor forma para conseguirmos colocar os jogadores em forma com o passar do tempo. É preciso cautela para não termos nenhuma surpresa desagradável."