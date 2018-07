Levir Culpi diz que Atlético foi castigado por perder chances

O técnico Levir Culpi avaliou que o Atlético Mineiro pagou um preço caro por desperdiçar muitas chances de gol na noite de terça-feira, no empate por 1 a 1 com o Bahia, na Fonte Nova, na abertura da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para ele, o seu time foi superior ao adversário, mas falhou ao não "matar o jogo".

"Foi mais ou menos um castigo porque o jogo ficou muito aberto, principalmente no primeiro tempo, mas, depois, dominamos a partida, criamos as melhores oportunidades e poderíamos ter vencido. Pagamos o preço por não matar o jogo. Matematicamente, o resultado foi muito ruim, mas, pelo empenho dos jogadores, merecíamos um resultado melhor", analisou o treinador.

Levir lembrou que após abrir o placar com Luan, o Atlético-MG tinha o jogo sob controle, mas acabou cedendo a igualdade aos 39 minutos do segundo tempo, com o gol marcado por Guilherme Santos. "Criamos as situações, não finalizamos com perfeição e, por isso, pagamos esse preço", acrescentou Levir.

O empate deixou o Atlético-MG em terceiro lugar no Brasileirão com 51 pontos, mas o time pode ser ultrapassado nesta quarta-feira, no complemento da 30ª rodada, por Internacional e Corinthians. A equipe volta a entrar em campo no próximo sábado, no Independência, diante do Sport.

Para esse duelo, o Atlético-MG perdeu o zagueiro Edcarlos e o atacante Luan, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e o também atacante Diego Tardelli, que cumprirá suspensão automática pela expulsão no jogo com o Bahia. Além disso, o meia Guilherme, que foi substituído na partida de terça-feira por causa de dores na coxa direita, é dúvida para o confronto.

Levir, porém, evitou lamentar os mais novos desfalques do Atlético. "Isso já faz parte do trabalho desde o início, não fico preocupado, vamos escalar um time capaz de vencer. Não lamento as ausências porque tenho que me apoiar naqueles que podem jogar", comentou.