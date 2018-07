Levir Culpi diz que Atlético-MG 'não mereceu' vencer o Bahia

Depois de escalar um time misto para enfrentar o Bahia, o técnico Levir Culpi reconheceu que o Atlético Mineiro não fez por "merecer" a vitória na noite de sábado, em rodada do Brasileirão. Poupando titulares para a Recopa Sul-Americana, a equipe empatou por 1 a 1, no Independência.

"O resultado não foi bom, empatar em um campeonato de pontos corridos não é o melhor resultado, mas, pelo que aconteceu na partida, acho que não merecíamos coisa melhor. Acho até que o Bahia teve oportunidade para fazer o segundo também", avaliou o treinador, que não escondeu a decepção pelo desempenho do time na etapa inicial.

"O segundo tempo foi o jogo que eu esperava pelo menos. Fiquei muito surpreso com a nossa atuação no primeiro tempo. Normalmente, o Atlético joga com toques rápidos, velocidade. Porque fizemos isso só no segundo tempo? Não consegui entender ainda, mas, levando-se em consideração as substituições, a responsabilidade é minha", afirmou Levir, que poupou Leandro Donizete, Ronaldinho e Diego Tardelli.

O trio ficou de fora para evitar riscos antes da final da Recopa Sul-Americana, contra o Lanús. Após vencer na ida por 1 a 0, o Atlético decide o título na quarta-feira, em casa. "Tenho certeza que a nossa atitude será diferente da que tivemos no primeiro tempo, tem que ser diferente se quisermos conquistar o título", declarou.

Substituto de Tardelli, o atacante Luan não decepcionou a torcida no sábado e marcou o único gol dos atleticanos. "Eu disse que queria entrar para fazer meu gol e ajudar a equipe a sair com a vitória. Infelizmente, deixamos escapar dois pontos, mas valeu o empenho e a dedicação. Estou muito feliz por ter feito o gol para a minha filha que nasceu agora", afirmou Luan, que voltou ao time após se recuperar de uma cirurgia no joelho.