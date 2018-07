Levir Culpi é favorito para substituir Dorival no Santos

O técnico Levir Culpi, que está sem clube desde que deixou o Fluminense em novembro do ano passado, é o favorito da diretoria do Santos para substituir Dorival Júnior no comando do time.

O clube alvinegro já entrou em contato com Levir espera um retorno positivo ainda nesta segunda-feira, de acordo com o Gazeta Esportiva. Claudinei Oliveira, atualmente no comando do Avaí, e Gilson Kleina, da Ponte Preta, também são opções, em caso de negativa de Levir.

O ex-jogador Elano, que era auxiliar técnico de Dorival, assume a equipe de forma interina. O clube não descarta efetivá-lo no cargo de treinador, caso as negociações com técnicos mais experientes não avancem.

Dorival Júnior foi demitido do Santos no domingo, 4, após a derrota por 2 a 0 para o Corinthians no dia anterior, pelo Campeonato Brasileiro. O anúncio foi feito no site do clube. Em nota, o técnico agradeceu à equipe onde ficou por quase dois anos e atingiu cerca de 65% de aproveitamento.

Campeão da Primeira Liga com o Fluminense no ano passado, Levir Culpi também conquistou recentemente a Copa do Brasil e a Recopa Sul-Americana de 2014 com o Atlético Mineiro. Em 2015, levou o time de Belo Horizonte ao primeiro lugar do Campeonato Mineiro. Entre 2007 e 2013, comandou o Cerezo Osaka, no futebol japonês.