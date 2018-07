Levir Culpi esboça time do Atlético-MG para decisão

Durante a atividade desta quarta-feira no centro de treinamento da seleção argentina em Ezeiza, nos arredores de Buenos Aires, onde o Atlético-MG está concentrado, Levir armou o time titular com Giovanni; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Edcarlos e Emerson Conceição; Pierre, Leandro Donizete, Ronaldinho Gaúcho e Maicosuel; Diego Tardelli e André.

Para o jogo contra o Lanús, porém, Levir deve contar com o reforço do goleiro Victor e do atacante Jô, que estão defendendo a seleção brasileira na Copa do Mundo. Assim, Giovanni e André deixariam a equipe titular para a entrada dos dois jogadores.

A Recopa, que reúne os últimos campeões da Libertadores (Atlético-MG) e da Copa Sul-Americana (Lanús), será disputada em dois jogos. A volta será no dia 23 de julho, no Mineirão, em Belo Horizonte.