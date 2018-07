Levir Culpi escala Guilherme no lugar de Ronaldinho Gaúcho

Um dia depois da despedida de Ronaldinho Gaúcho, o técnico Levir Culpi comandou um treino tático e técnico nesta quinta-feira sem esboçar a escalação do Atlético Mineiro para a partida contra o Atlético-PR, domingo, no Independência. Mas indicou quem será o substituto do ídolo atleticano: Guilherme.

A escolha, que não chega a surpreender a torcida, deve alterar o posicionamento do setor ofensivo do Atlético. Guilherme deve atuar um pouco mais adiantado, ao lado de Jô, enquanto a armação, que contava com a participação de Ronaldinho, deve ter Diego Tardelli e Maicosuel.

Assim, o Atlético deve ir a campo neste fim de semana escalado com Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Réver e Emerson Conceição; Pierre, Leandro Donizete, Tardelli e Maicosuel; Guilherme e Jô. Esta formação deve ser confirmada por Levir Culpi na atividade da tarde desta sexta.