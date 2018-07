Levir Culpi escala Richarlison na vaga de Fred no Fluminense O técnico Levir Culpi confirmou nesta sexta-feira mudanças no time do Fluminense para o jogo contra o Grêmio, neste sábado, em Volta Redonda. A principal será a escalação de Richarlison na vaga de Fred, que se transferiu para o Atlético Mineiro nesta semana. Mantido no time, o atacante jogará agora como legítimo centroavante.