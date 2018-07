Levir Culpi esconde lista de relacionados do Atlético-MG

O técnico Levir Culpi optou por não divulgar a lista de jogadores relacionados do Atlético-MG para o clássico contra o Cruzeiro neste domingo, às 16 horas, no Mineirão, no segundo jogo das semifinais do Campeonato Mineiro.

O treinador deve mandar a campo força máxima, mas mantém o mistério por conta do desgaste dos jogadores após terem atuado no México na última quarta, contra o Atlas, pela Libertadores, e também de olho no duelo contra o Colo-Colo, também pela competição continental no meio da semana. O time mineiro precisa vencer no Independência por dois gols de diferença para ir às oitavas.

Para o clássico deste domingo, certo é que Levir não contará com Leonardo Silva, suspenso pela expulsão no empate por 1 a 1 do jogo de ida. O lateral-direito Marcos Rocha se recupera de lesão no tornozelo esquerdo e também está fora. O provável é que entrem, respectivamente, Edcarlos e Patric.

A boa notícia é o retorno do volante Leandro Donizete, que estava suspenso. A provável escalação do Atlético diante do Cruzeiro terá Victor; Patric, Edcarlos, Jemerson e Douglas Santos; Leandro Donizete e Rafael Carioca; Luan, Dátolo e Carlos; Lucas Pratto.

Como fez pior campanha, o Atlético-MG precisa vencer o Cruzeiro para avançar à final. A outra semifinal acontece também no domingo, às 18h30, com o duelo entre Caldense e Tombense. As duas equipes empataram sem gols o jogo de ida.