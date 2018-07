Levir Culpi espera que vitória em clássico mude clima no Atlético-MG

BELO HORIZONTE - A vitória do Atlético Mineiro por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, domingo, no Independência, encerrou uma série de seis jogos sem triunfos da equipe na temporada. Por isso, satisfeito com o resultado da partida, válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Levir Culpi espera que o resultado amenize a pressão que o time vinha sofrendo e o ajude a ter uma recuperação consistente no torneio nacional.

"Não fizemos gol no primeiro tempo, mas tivemos mais perto de fazer. Não foi um jogo, foi Ultimate Fighting. A torcida gostou muito do empenho dos jogadores e fomos vencedores. Psicologicamente, vencer o clássico a vitória foi muito importante para o ambiente, a atmosfera, mas a o trabalho ainda é muito grande para que eu fique satisfeito com a atuação da equipe. Um jogo pode mudar o rumo do time, justamente pela mudança de atmosfera", analisou.

Levir avaliou que a luta atleticana foi fundamental para a sua equipe bater o Cruzeiro após terminar o primeiro tempo perdendo por 1 a 0. "Brigamos futebol, não jogamos futebol. A entrega física dos times foi extraordinária. O clássico, por si só, já mobiliza. Estou muito feliz com esse empenho que os jogadores mostraram", comentou.

Assim, Levir destacou que o mérito pela vitória foi todo dos jogadores atleticanos. "Se alguém venceu essa partida foram os jogadores. O empenho deles foi algo admirável", afirmou.

Com o triunfo de domingo, o Atlético-MG chegou aos quatro pontos, na 15ª colocação no Campeonato Brasileiro. O time volta a entrar em campo no próximo domingo, às 18h30, quando vai enfrentar o Santos, em Cuiabá, na Arena Pantanal, pela quinta rodada.