Levir Culpi exalta atitude do Atlético após derrota para o Inter

Levir Culpi não se abalou com a derrota por 2 a 1 sofrida no último minuto diante do Inter, no Beira-Rio, na noite de sábado. O treinador fez questão de exaltar a atitude dos seus jogadores, jovens na maioria, na equipe praticamente reserva do Atlético Mineiro que ele mandou a campo - na quarta, o time decide o título da Copa do Brasil contra o Cruzeiro.

"Não sou de fazer média, mas, na reunião do fim da partida, disse a eles que tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo, porque não é a vitória em si, é a atitude. Não fomos um time covarde, jogamos buscando o ataque. Independente do resultado e da arbitragem, quero parabenizar esse grupo e dizer que sinto muito orgulho em fazer parte dele", comentou.

Para Levir, o empate seria o resultado mais justo, não apenas porque o Inter marcou o segundo gol no último minuto de jogo, mas também em razão de uma penalidade a favor do Atlético, não marcada pelo árbitro Péricles Bassols.