Levir Culpi exalta 'caráter' e 'atitude' do Atlético-MG na vitória em SC

O triunfo neste domingo só foi alcançado aos 44 minutos do segundo tempo, com gol de Dátolo. "Fizemos um golaço no fim, o time tocou a bola até colocar para dentro, isso me deixou muito feliz, a atitude que os jogadores tiveram no jogo", comentou o treinador, satisfeito com a postura da equipe até o apito final.

"Nesses momentos, se você não tiver caráter, você enterra o time. Os jogadores conseguiram sair de uma situação adversa, tiveram um empenho muito legal e estão todos de parabéns porque ninguém sabe a dificuldade que passamos nessas duas últimas semanas", declarou Levir.

O triunfo foi muito comemorado pela comissão técnica e pelo elenco porque o Corinthians só precisava de um tropeço do Atlético para assegurar o título por antecipação. Com a vitória, o time mineiro adiou a definição para as próximas rodadas.

"A emoção que sinto é para a torcida do Atlético. Demos uma demonstração de atitude depois de um fracasso, ninguém pipocou. Para mim, foi uma das partidas com maior grau de dificuldade por tudo que envolvia o jogo e pelo que aconteceu durante a partida. Estão todos de parabéns, essa é a atitude que a gente espera do Atlético", disse o técnico.

Herói do jogo, Dátolo também destacou a dificuldade da partida, contra um rival que ainda luta para evitar o rebaixamento. "A gente sabia da dificuldade do jogo, teve um grande jogo e conseguimos o resultado que viemos buscar. Temos que caprichar na hora da definição, ainda faltam quatro jogos, quatro finais. Acho que, se a gente continuar jogando assim, está num bom caminho", afirmou o meia argentino.

Outro destaque atleticano na partida em Florianópolis, o goleiro Victor exaltou a superação atleticana depois da derrota para o Corinthians na rodada anterior. "A resposta foi muito boa, a gente teve um pouco aquele clima de tristeza durante a semana, aborrecido pelo que aconteceu no jogo passado", afirmou.

"O time se portou bem, teve praticamente o domínio do jogo e sofreu uma pressão normal no fim do jogo, mas soubemos suportar bem e acho que a vitória foi merecida por tudo que vivemos durante a semana. A gente precisava buscar a vitória hoje e ela veio no finalzinho, com a cara do Atlético", disse o goleiro.