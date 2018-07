Levir Culpi exalta 'empenho e força' do time do Atlético-MG

Levir Culpi não poupou elogios aos jogadores do Atlético Mineiro pela vitória sobre o Palmeiras por 2 a 1, na noite de domingo. Para o treinador, não faltou "empenho" e "força" do seu elenco no Independência. O resultado deixou a equipe mineira perto do G-4 do Brasileirão.

"Podemos melhorar muito na parte tática, desenvolvimento de jogo, mas não vamos ser vencedores nunca se não tivermos a força que esses jogadores mostraram hoje. Não há um torcedor do Atlético que irá cobrar empenho desses jogadores porque eles correram muito. E, se houve uma justiça, foi a vitória do Atlético", destacou o treinador.

Ele reservou elogios específicos ao zagueiro Jemerson, ao lateral-esquerdo Pedro Botelho e ao meia Dátolo. Os dois primeiros começaram como titulares, enquanto o argentino entrou em campo somente no segundo tempo.

"O que achei de mais interessante foram as atuações do Jemerson e do Botelho, que correu muito, voltando de contusão. E ele estava fazendo o primeiro jogo, é difícil manter um ritmo forte. Os dois estão de parabéns, o Jemerson pela juventude e categoria, é um ótimo jogador, o Atlético está muito bem servido", comentou.

Dátolo, por sua vez, foi considerado um triunfo por Levir Culpi. "O Dátolo, nas partidas que entra, o volume tem melhorado muito porque ele roda bem no campo e confunde o adversário. Foi decisivo hoje. Também posso colocá-lo como destaque, sem esquecer o Jemerson e o Botelho, ele teve participação efetiva no jogo", declarou.

Com o triunfo, o Atlético chegou ao sexto lugar da tabela, com 22 pontos, a quatro de distância do Fluminense, primeiro time dentro do G-4.