Levir Culpi exalta 'melhor jogo' do Atlético sob seu comando

IPATINGA - O Atlético-MG chegou ao quinto jogo consecutivo sem derrota ao vencer o Fluminense por 2 a 0, em Ipatinga, na última quarta-feira. No duelo direto pelas primeiras colocações, o time mineiro soube aproveitar melhor as oportunidades ao longo dos 90 minutos, marcou com Dátolo e Diego Tardelli e subiu para sexto.

O técnico Levir Culpi não escondeu a satisfação ao deixar o gramado e exaltou a atuação de seus comandados. "Foi, talvez, o melhor jogo da equipe sob meu comando porque criamos oportunidades, fizemos gols e vencemos. Então, ficou essa atitude vencedora dos jogadores."

Apesar do placar, o jogo foi muito disputado, com o Fluminense chegando a acertar uma bola no travessão, com Conca, e parando diversas vezes em mais uma boa atuação do goleiro Giovanni. Para Levir, o que definiu a favor do Atlético-MG e garantiu a vitória foi a objetividade dos jogadores.

"Foi mais emocionante porque tivemos gols e lances bonitos, grandes defesas, grandes finalizações. Tinha tudo para ser um grande espetáculo e foi, felizmente, com nossa vitória. Em um clássico como esse, os dois querem vencer, o jogo fica melhor, mais aberto. Foi o que observamos, oportunidades dos dois lados e, felizmente, tivemos um pouco mais de objetividade", analisou.