Levir Culpi exalta 'noite completa' do Atlético-MG Levir Culpi não poupou elogios ao time do Atlético Mineiro após a vitória sobre o Internacional, por 1 a 0, na noite de sábado. O treinador comemorou a "noite completa" da equipe, por causa dos três pontos e da boa atuação do conjunto, que atuou no Independência, em Belo Horizonte.