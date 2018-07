Levir Culpi faz mistério e fecha treino do Fluminense

Na esteira de cinco jogos sem vitória no Brasileirão, o técnico Levir Culpi vem adotando a cautela para evitar novas surpresas no comando do Fluminense, nesta reta final do Brasileirão. E, nesta quinta-feira, não foi diferente. Ele fechou o treino e manteve o mistério sobre a escalação do time carioca.

Levir fechou o trabalho realizado no CT Pedro Antonio Ribeiro da Silva. A assessoria de imprensa do clube informou apenas que se tratou de "treino intenso", com foco na atividade tática. O treino teve início em campo reduzido e acabou se tornando um coletivo nos minutos finais.

Foi o quarto treino do time tricolor nesta semana, em preparação para o duelo com o Cruzeiro, domingo, no Mineirão. O time mineiro vem da eliminação na semifinal da Copa do Brasil e ainda tenta acabar com as chances de ser rebaixado no Brasileirão.

Para o Fluminense, o jogo é decisivo por causa da sequência negativa na competição. Com seguidos tropeços, o time carioca deixou o G6 e aparece agora na nona colocação, com 48 pontos, a três do Atlético-PR, o primeiro time dentro da zona de classificação para a próxima Copa Libertadores.