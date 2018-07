Levir Culpi garante Atlético-MG reserva contra o Figueirense

Levir Culpi testou a equipe reserva do Atlético-MG no último treino de preparação para o jogo contra o Figueirense, domingo, no Independência. Preocupado com o desgaste físico do seu grupo, o treinador deve escalar os reservas, assim como fez contra o Palmeiras, na rodada passada do Brasileirão.

O Atlético vem protagonizando grande ascensão neste segundo semestre. É o segundo melhor time do returno do Brasileiro e está perto de conquistar o título da Copa do Brasil. A sequência de jogos, contudo, acendeu o alerta na comissão técnica. E Levir Culpi tenta minimizar o desgaste colocando em campo os reservas.

Desta forma, o time deve encarar o rival catarinense com Victor; Alex Silva, Tiago, Edcarlos e Pedro Botelho; Pierre, Rafael Carioca, Josué e Eduardo; Dodô e Marion. A única mudança em relação ao time que venceu o Palmeiras no fim de semana passado é a entrada de Josué na vaga de Leandro Donizete - Josué é desfalque certo no segundo jogo da final da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, no dia 26, por suspensão.

Apesar da preocupação com o estado físico dos atletas, o técnico relacionou 10 titulares, que ficarão no banco com chances de entrar no decorrer da partida. Diego Tardelli não será uma destas alternativas porque vai cumprir mais um jogo de suspensão, ainda por causa da expulsão no jogo contra o Bahia. Luan, Marion e Carlos serão as opções para o ataque.

Confira a lista de relacionados do Atlético Mineiro:

Goleiros: Victor, Giovanni, Uilson;

Zagueiros: Tiago, Jemerson, Edcarlos, Leonardo Silva;

Laterais: Marcos Rocha, Alex Silva, Douglas Santos, Pedro Botelho;

Volantes: Rafael Carioca, Leandro Donizete, Eduardo, Pierre, Josué;

Meias: Dátolo, Dodô, Paulinho;

Atacantes: Luan, Marion, Carlos.