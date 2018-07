Levir Culpi lamenta empate do Atlético-MG, mas exalta jovem Dodô

O técnico Levir Culpi não ficou satisfeito com o desempenho do Atlético-MG no empate por 1 a 1 diante do Figueirense, domingo, em casa, pelo Brasileirão. Com uma equipe toda remendada, já visando o segundo jogo da Copa do Brasil diante do Cruzeiro, o time mineiro saiu atrás do placar no fim do primeiro tempo e buscou o empate no início do segundo. Levir avaliou a partida após o apito final.

"Tivemos um bom primeiro tempo, com um domínio muito amplo da partida. Já no segundo, não conseguimos organizar muito bem, mas houve empenho máximo na parte física e deixamos a desejar um pouco na parte tática e técnica, que seria o necessário para vencer a partida", comentou.

A comemorar, mais um belo jogo do jovem Dodô, de apenas 20 anos. Como já havia acontecido contra o Palmeiras, ele marcou um belo gol e foi o responsável por garantir pelo menos um ponto para o Atlético-MG no domingo.

"O Dodô é um caso interessante, mais um jogador que está nascendo. O Atlético-MG é um descobridor de talentos. Ele tem uma bola parada muito boa e uma técnica muito boa, os números dele são muito bons. Já tinha dado duas assistências quando entrou e, agora, fez dois gols. Então, se ele se mantiver assim, com certeza estará entre os grandes profissionais", exaltou Levir.