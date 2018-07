Levir Culpi lamenta erros de finalização em empate com o Botafogo

O Atlético-MG deu adeus à temporada 2014 com um empate sem graça por 0 a 0 diante do rebaixado Botafogo, em Brasília. Mesmo com uma equipe reserva, no entanto, foram os mineiros que criaram as principais chances da partida e só não inauguraram o placar porque pecaram nas inúmeras oportunidades que tiveram.

"Foi um jogo melancólico, não tinha apelo. Procuramos fazer melhor, tivemos as melhores oportunidades, mas não fizemos o gol. Terminamos a temporada muito bem, estamos felizes e já pensando no ano que vem. Tomara que as coisas aconteçam como terminaram nessa temporada", comentou o técnico Levir Culpi.

A análise do treinador foi compartilhada por seus comandados. "Faltou caprichar na finalização. A equipe pecou um pouco na hora do chute", disse Marion. "A gente não podia ter perdido tantas chances. Foi bom para movimentar os jogadores que estão sem sequência e para a meninada mostrar o trabalho. Mas infelizmente finalizamos mal durante a partida", concordou Pierre.