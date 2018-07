Levir Culpi lamenta substituições por lesão e reclama de virada 'fora do normal'

Levir Culpi não escondeu a irritação com a virada que o Fluminense levou do São Paulo na noite desta segunda-feira, no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ). Para o treinador, a forma como o time carioca foi superado "não é normal". Ele culpou os problemas físicos no time pelo resultado inesperado.

"Terminamos o primeiro tempo em ótimas condições, estávamos bem. Perder para o São Paulo é um resultado normal. O que não é normal é levar uma virada como essa. É a segunda vez que isso ocorre, também teve contra Chapecoense", lamentou o treinador, que culpou as substituições por lesões pela tropeço, em entrevista ao Sportv.

"Tivemos problemas e tivemos que substituir por lesões. Nunca substitui três vezes por motivos de lesão. Nos desequilibramos e levamos a virada. É um resultado negativo que pesa muito ao Fluminense", disse o técnico, que pediu que o time mantenha a concentração e a confiança nesta reta final do Brasileirão. "Não podemos perder o equilíbrio", afirmou.

A preocupação de Levir se deve à irregularidade no time neste Brasileirão. O time sofreu sua terceira derrota seguida após vir de uma série de três triunfos consecutivos. "Ninguém sabe o que vai acontecer. Pensamos só em vencer. Mas nem sempre dá certo. Não sei o que vai acontecer, vamos manter a base, teremos um tempinho de recuperação e vamos dar nosso melhor", prometeu.