Levir mantém confiança no Atlético-MG e vê 'campeonato aberto'

O técnico Levir Culpi tenta manter os jogadores do Atlético-MG motivados e afirmou neste sábado que ainda acredita no título do Campeonato Brasileiro, apesar de o time de Belo Horizonte estar oito pontos atrás do líder Corinthians a sete rodadas do término da competição.

"Estamos motivados porque alguns estão retornando. A gente esta com o elenco firme e só dependemos do nosso trabalho. Então, vamos nesses dois jogos em casa (contra Ponte Preta e Corinthians) tentar novamente vencer e manter o time vivo na competição", disse o treinador.

O Atlético-MG recebe a Ponte Preta neste domingo, às 19h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte, e contará com o reforço de três titulares. O zagueiro Leonardo Silva e o meia Dátolo voltam de lesão, e o atacante Luan retorna ao time após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

"Ninguém pode duvidar do Atlético. O campeonato está aberto, realmente acredito em tudo, tudo é muito possível. Sem dúvida, o grau de dificuldade aumentou, mas às vezes está chegando no grau que o Atlético gosta. Na hora difícil, a gente consegue algumas coisas. Procurei acelerar a motivação dos jogadores esta semana, a participação de todos, e eles também estão encampando essa situação. Não podemos deixar de fazer nossa parte para depois lamentar. Vamos acreditar nisso", destacou o treinador.

O comandante confirmou a escalação do time no treino de sexta-feira. O Atlético deve entrar em campo com: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Jemerson e Douglas Santos; Leandro Donizete, Rafael Carioca, Dátolo e Giovanni Augusto; Luan e Lucas Pratto.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG:

Goleiros: Victor e Uilson.

Laterais: Marcos Rocha, Douglas Santos, Patric, Carlos César e Pedro Botelho.

Zagueiros: Leonardo Silva, Jemerson, Edcarlos, Tiago e Jesiel.

Volantes: Leandro Donizete, Rafael Carioca, Eduardo e Danilo Pires.

Meias: Dátolo, Giovanni Augusto, Cárdenas, Dodô.

Atacantes: Pratto, Luan, Thiago Ribeiro.