Levir Culpi mantém Marcos Júnior e Wellington no ataque do Fluminense

O técnico Levir Culpi esboçou no treino deste sábado o provável time do Fluminense que entrará em campo para enfrentar o Corinthians neste domingo, às 16 horas, no estádio Itaquerão, em São Paulo, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Da equipe que saiu de campo eliminada da Copa do Brasil na última quarta-feira para o mesmo Corinthians, a única novidade será a ausência do lateral-direito Wellington Silva, que precisará cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Igor Julião será o substituto.

A formação tática, no entanto, será a mesma, sem um centroavante fixo. O Fluminense deve entrar em campo com: Júlio César; Igor Julião, Gum, Henrique e William Matheus; Pierre, Douglas, Cícero e Gustavo Scarpa; Marcos Júnior e Wellington.

RECUPERAÇÃO

A novidade do dia ficou por conta do início da transição de Diego Cavalieri para a preparação física. Ao lado do preparador Jefferson Souza, o goleiro deu voltas no gramado na etapa final de recuperação de uma lesão no músculo da coxa esquerda que o afastou dos gramados desde o último dia 7.

O Fluminense vem de vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, fora de casa, pelo Brasileirão. O resultado o levou para a sexta colocação, com 40 pontos, a cinco de uma vaga no G4. O Corinthians está em quinto lugar, com 41.