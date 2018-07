Levir Culpi minimiza a crítica da torcida: 'Merecíamos vencer'

O Atlético Mineiro não saiu de um empate sem gols contra o Grêmio, domingo à noite, no Independência, pelo Brasileirão, e incomodou a torcida. Emerson Conceição foi vaiado a praticamente todo passe na bola, enquanto Levir Culpi foi chamado de ''burro'' em Belo Horizonte depois de tirar o bom garoto Carlos para colocar em campo Guilherme.

Levir, porém, preferiu minimizar as críticas. "É uma pena, porque se os torcedores conhecessem o Emerson mais, como nós conhecemos no dia a dia, ele teria uma facilidade maior de jogar bem aqui. Ele é um dos melhores profissionais do Atlético-MG. Eu vou analisando as situações dos jogadores. A parte emocional, tática, técnica e física para poder escalar. Tem um monte de coisas que a gente analisa nos atletas para poder escalar", disse o treinador.

Diante do Grêmio, Levir preferiu deixar no banco de reservas o centroavante Jô, que não marca há quatro meses e têm tido atuações bem abaixo da crítica. "O atleta não está em uma fase legal. Está difícil para a bola entrar. Eu preferi tirar o Jô deste jogo justamente para ele ficar fora, ver de fora e pensar um pouco", explicou o treinador.

Apesar dos problemas do Atlético, que não vence há duas partidas, Levir fez questão de frisar que sua equipe merecia ter saído de campo no independência com a vitória. "Se tivesse vencedor hoje, seria o Atlético-MG. O Atlético-MG foi muito superior ao Grêmio. Nós fizemos o gol. O juiz que não quis validar. Ele resolveu marcar uma falta", comentou, em referência a um lance em que Leonardo Silva fez falta antes de Luan marcar.