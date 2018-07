Levir Culpi pede mais regularidade do time após vitória em estreia

O técnico Levir Culpi foi comedido ao avaliar a atuação do Atlético Mineiro no triunfo por 2 a 0 sobre o Tupi, domingo, no Independência, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. Ele destacou que após um começo avassalador, com dois gols em menos de 20 minutos, o time caiu de rendimento. Assim, reconheceu que a equipe precisa ser mais regular na sequência da temporada.

"O jogo foi mais ou menos dentro do que esperávamos, bons momentos e, de repente, uma queda brusca, isso é muito natural nesses primeiros jogos. Mas, para chegar às finais dos campeonatos, nosso time vai ter que ser muito mais regular do que foi hoje. O Tupi também teve bons momentos, então, não foi aquela coisa toda. Temos muita coisa para melhorar", analisou o treinador.

Autor do segundo gol atleticano na partida, o atacante argentino Lucas Pratto exibiu mais satisfação com o desempenho da equipe. Para ele, o time teve boa atuação, mesmo que ainda não esteja com o ritmo de jogo ideal.

"Estou contente porque estamos melhorando fisicamente e, futebolisticamente, estamos encontrando o jogo. Ainda falta ritmo, foi só a primeira partida oficial, mas pude jogar os 90 minutos e foi bom. Espero poder continuar fazendo gols porque esse é o meu trabalho aqui", afirmou.