Levir Culpi perdoa Jô e garante o centroavante diante do Palmeiras

A ausência de Jô no treino de segunda-feira na Cidade do Galo já é passado no Atlético Mineiro. Nesta sexta-feira o jogador concedeu entrevista coletiva, explicou que não avisou a diretoria sobre a falta, causada por um problema familiar e se desculpou com a torcida. Levir Culpi já perdoo o centroavante e garantiu que ele será titular contra o Palmeiras, domingo à noite, no Independência.

"Ele (Jô) me procurou e conversamos para esclarecer as coisas. O Jô é muito simpático e fácil de tratar. É difícil de brigar com ele. Em particular essa situação foi marcante para ele. Espero que seja uma lição", disse Levir, também em entrevista coletiva. Por faltar ao treino de segunda-feira, Jô não viajou com o elenco para o jogo contra a Chapecoense, na quarta-feira (1 a 1 em Chapecó). Diante do Palmeiras, porém, ele está escalado. "Há um mês ele estava na seleção brasileira. O Jô está escalado e vai entrar contra o Palmeiras." Outra novidade na partida diante dos paulistas no Independência será o lateral-esquerdo Pedro Botelho. Contratado no começo do ano, ele se machucou logo na estreia, contra a Caldense, em março. Voltou a treinar durante a Copa e vai receber a primeira chance como titular no Brasileirão. "Pedro também (será titular). É uma chance. Treinou bastante. É um certo receio pelo ritmo, talvez não dê os 90 minutos. É um momento para testá-lo", explicou Levir, que barrou Emerson Conceição.