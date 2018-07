Levir Culpi projeta 'coisa expressiva' para o Atlético-MG na Série A

O Atlético Mineiro sonha alto no Campeonato Brasileiro. Ao menos foi o que deu a entender o técnico Levir Culpi após o time derrotar o São Paulo por 1 a 0, domingo, no Independência, pela 28ª rodada da competição, um resultado que recolocou o time no G4, grupo dos times que se classificam para a próxima edição da Copa Libertadores. Por isso, Levir destacou a importância do triunfo atleticano.

"Esse resultado teve um aspecto emocional muito importante para nós na sequência do campeonato, e até matematicamente", disse o treinador atleticano. "Não gosto de fazer conta, costumo projetar para o próximo jogo, mas acho que podemos ainda alcançar uma coisa expressiva nesse campeonato", acrescentou.

Na partida de domingo, Atlético-MG e São Paulo atuaram bastante desfalcados, seja pela ausência de jogadores que estão na seleção, lesionados ou suspensos. Mas Levir destacou que o seu time soube superar todos esses problemas para conquistar a vitória.

"Tivemos problemas, mas o São Paulo também teve, problemas na montagem da equipe. Chegou um momento do jogo em que eu queira fazer mais uma substituição, mas não dava, já tinha feito as três. Os jogadores estão muito desgastados, ainda mais hoje, com temperatura muito acima o normal. Felizmente, tudo acabou bem para o Atlético", analisou.

Levir optou, mais uma vez, por escalar um time com apenas um volante - Leandro Donizete. O treinador reconheceu que a estratégia tem seus riscos, mas avaliou que eles valeram a pena, pois só a vitória lhe interessava.

"O Dátolo jogou praticamente de volante, mas ele é o armador do time, é um risco que a gente corre, mas é permitido porque temos um elenco com essa capacidade, podemos usar essas variantes, nunca tendo a certeza que vai dar certo, mas não tenho medo. Prefiro tentar vencer que jogar pelo empate", afirmou o técnico alvinegro", disse.

A vitória sobre o São Paulo deixou o Atlético em quarto lugar no Brasileirão com 47 pontos. Após perder por 2 a 0 no Itaquerão, o time vai receber o Corinthians, quarta-feira, no Mineirão, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.