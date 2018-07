Levir Culpi reprova Flu em clássico: 'Temos muito a melhorar'

"O clássico não foi bom, não teve muitas ações ofensivas por parte do Flu. O conjunto do Botafogo está melhor do que o nosso. A gente conduz muito e produz pouco. Tem muita coisa para se fazer ainda. Sinceramente, não gostei do jogo e nem do resultado. Temos muito o que melhorar. É um jogo para a gente lembrar. Não podemos jogar como jogamos hoje em jogos importantes como clássicos", reclamou.

As reclamações de Levir se devem ao contraste da atuação da equipe no domingo com o desempenho na quinta, na estreia do treinador. No duelo com o Criciúma, o Fluminense venceu por 2 a 0 e avançou à semifinal da Copa Sul-Minas-Rio.

Mas, neste domingo, o Flu só não foi derrotado porque buscou o empate no último lance da partida. O zagueiro Gum fez o gol salvador e ganhou elogios de Levir por isso. "Gum é muito experiente. Tem um carisma legal com o clube, torcida, jogadores. Pensei na exposição da defesa com um zagueiro amarelado", disse Levir, explicando a entrada de Gum no segundo tempo na vaga de Renato Chaves.

Depois do empate em seu primeiro clássico carioca no Flu, Levir Culpi terá outro grande desafio pela frente. Na próxima rodada, o time tricolor fará o Fla-Flu no Pacaembu, em São Paulo, pela segunda rodada da Taça Guanabara.