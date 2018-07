Levir Culpi surpreende e testa Maicosuel entre os titulares no Atlético

O técnico Levir Culpi surpreendeu no treino desta quinta-feira ao testar Maicosuel entre os titulares do Atlético Mineiro, em detrimento ao recém-contratado Cárdenas e a Carlos, uma das sensações da equipe no Brasileirão do ano passado.

Maicosuel compôs um quarteto ofensivo com Dátolo, Luan e Lucas Pratto e a formação deu resultado. Dátolo e Luan marcaram dois gols durante a atividade graças à jogadas do quarteto. E Maicosuel ganhou elogios dos companheiros ao fim do treino.

"É um jogador muito rápido, habilidoso, gosta de jogar pelo lado esquerdo e foge um pouco das características do Carlos, que ajuda muito na marcação também. São dois grandes jogadores. Acho que essa vaga ainda está em aberto e o Levir está buscando a melhor opção", disse o lateral Marcos Rocha.

Com o lateral e Maicosuel, a equipe titular treinou com Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Jemerson e Pedro Botelho; Leandro Donizete, Rafael Carioca, Maicosuel e Dátolo; Luan e Lucas Pratto. O time reserva teve Giovanni; Patric, Tiago, Edcarlos e Emerson Conceição; Pierre, Josué, Cardenas e Carlos; Cesinha e Jô.

Com as variações que fez ao longo do treino, Levir Culpi começou a esboçar possíveis mudanças no time para o jogo deste sábado, contra o Democrata, em rodada do Campeonato Mineiro. O treinador deve poupar alguns titulares por causa da estreia na Copa Libertadores, na próxima quarta, contra o Colo Colo, em Santiago.