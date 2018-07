Levir Culpi tenta frear ânimo do Fluminense após segunda vitória consecutiva

O técnico Levir Culpi tentou conter o ânimo do Fluminense após derrotar o Santa Cruz por 1 a 0 e chegar à segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. O treinador acredita que a equipe carioca ainda tem potencial para melhorar nas próximas rodadas.

"Poderíamos ter quatro vitórias consecutivas, mas não aconteceu. Temos que saber analisar os detalhes. Estamos jogando bem, daria uma nota 7. Mas precisamos melhorar", comentou o treinador após o triunfo conquistado no Arruda, em Recife.

Antes de vencer o Santa Cruz, que está em penúltimo lugar na tabela, o Fluminense havia derrotado o lanterna América-MG pela mesma mínima contagem. Ao avaliar os triunfos sobre as duas piores equipes, foi o momento de o treinador alterar um pouco o discurso. "Estou feliz porque é a segunda vitória em dois jogos. Está todo mundo lutando, correndo, se empenhado... Foram jogos muito difíceis", analisou.

Apesar da irregularidade no primeiro turno do Brasileirão, o treinador acredita que ainda dá para o Fluminense brigar pelo G4. O time tricolor ocupa o oitavo lugar, com 31 pontos, a cinco de distância do Santos, o quarto colocado. No entanto, o Fluminense tem um jogo a menos do que o adversário.

"Chegar entre os quatro primeiros é quase que uma obrigação de um time com a tradição do Fluminense. Estamos fortalecendo a estrutura e estamos em condições porque temos um jogo a menos. Se vencermos, já encostamos no pessoal de cima. Então realmente há uma condição de disputa entre os quatro", opinou.