Levir Culpi testa Dátolo com Giovanni Augusto no meio-campo do Atlético-MG Após dois dias de folga, o elenco do Atlético Mineiro se reapresentou nesta quarta-feira. E, ainda no embalo da goleada sobre o Flamengo, o técnico Levir Culpi decidiu manter Dátolo no time, após atuação de gala no fim de semana. O autor de um golaço e três assistências na vitória por 4 a 1 sobre o rival carioca treinou entre os titulares ao lado de Giovanni Augusto.