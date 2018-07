Levir Culpi testa Fluminense sem centroavante para duelo com Corinthians

Mesmo precisando balançar as redes nesta quarta-feira, Levir Culpi indicou no treino desta terça que mandará a campo no Itaquerão o time do Fluminense escalado sem centroavante. Contra o Corinthians, a equipe carioca precisa fazer ao menos um gol para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Um empate sem gols garante o rival na próxima fase.

Na tarde desta terça, nas Laranjeiras, o treinador esboçou o time do Flu com um meio-campo reforçado e mais ofensivo, para compensar a ausência de centroavante. Voltando ao time após cumprir suspensão no Brasileirão, Douglas formará dupla de volantes com Pierre. E Cícero jogará mais adiantado para reforçar o trio que terá Gustavo Scarpa, Wellington e Marcos Junior.

Na defesa, a novidade será William Matheus de volta à lateral esquerda, em substituição a Giovanni. Desta forma, o time carioca deve entrar em campo em São Paulo escalado com Júlio César; Wellington Silva, Gum, Henrique e William Matheus; Pierre, Douglas, Cícero e Scarpa; Wellington e Marcos Junior.

Além de testar esta formação, o treinador deu atenção especial a jogadas de bola parada, como cobranças de falta e escanteio. Também treinou cobranças de pênalti, o que poderá definir o confronto de quarta, em caso de novo empate por 1 a 1 no placar.

Depois do treino, a delegação carioca embarcou para São Paulo no início da noite desta terça. Para avançar, o Flu precisa vencer por qualquer placar ou empatar por dois ou mais gols.