Levir Culpi vê justiça no empate atleticano em partida 'sem sal'

O técnico Levir Culpi admitiu certa frustração com o empate do Atlético Mineiro por 0 a 0 com o Fluminense, quinta-feira, no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador avaliou o resultado como normal, mas também admitiu que seu time fez uma partida "sem sal", com poucas emoções e oportunidades de gol.

"O resultado de 0 a 0 é sem sal, mas, como as duas equipes são equivalentes, acabou sendo normal. Faltou finalização, tivemos oportunidades para matar e o Fluminense também. Mas gostei da parte tática, do posicionamento dos jogadores", analisou o treinador atleticano.

Diante do Fluminense, Levir escalou o time com apenas um volante, mas mesmo assim o Atlético-MG não foi muito efetivo no setor ofensivo, tanto que seus atacantes ficaram várias vezes em impedimento, como lamentou o treinador, e pouco ameaçaram o goleiro Diego Cavalieri.

"Tivemos muitos problemas durante o jogo, mas sabíamos que a zaga do Fluminense jogava bem adiantada. Falhamos um pouquinho nesse caminho para obter a vitória", completou Levir.

Agora fora do G4, grupo de times que se classificam para a próxima Libertadores, o Atlético-MG está em sexto lugar no Campeonato Brasileiro, com 44 pontos. O time volta a entrar em campo no próximo domingo, quando vai enfrentar o São Paulo, no Independência, pela 28ª rodada.