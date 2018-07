Levir define Santos com Jean Mota na lateral e relaciona Vecchio e Alison

O Santos está definido para o seu primeiro desafio no mata-mata da Copa Libertadores. Nesta terça-feira, a equipe encerrou a preparação para o jogo de ida das oitavas de final contra o Atlético Paranaense, no Durival de Brito, com a definição de Jean Mota como o titular da lateral esquerda.

O técnico Levir Culpi havia testado Caju na posição no último fim de semana, no duelo com o Atlético Goianiense, quando poupou quase todos os titulares, mas o lateral-esquerdo sofreu uma lesão na panturrilha esquerda. Assim, o treinador vai mais uma vez improvisar Jean Mota na posição.

Caju, porém, não é o único desfalque do Santos. O centroavante Ricardo Oliveira, recuperado de uma pneumonia e de uma contusão no tornozelo direito, treina para recuperar as condições físicas e técnicas. A situação do lateral Zeca, livre de lesão na perna esquerda, é parecida, assim como a do zagueiro Cleber, recuperado de edema na panturrilha direita, tanto que todos eles não vão viajar a Curitiba.

A outra ausência do Santos, e essa por longo período, é do meia-atacante Vitor Bueno, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e não voltará a atuar pelo clube nesta temporada.

Assim, o Santos vai entrar em campo nesta quarta-feira com a seguinte formação: Vanderlei, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Bruno Henrique, Kayke e Copete.

Já as principais novidades na lista de relacionados do Santos são as presenças do volante Alison e do meia Vecchio, que não haviam sido inscritos na fase de grupos da Libertadores. Agora, porém, poderão ser aproveitados no torneio continental. O Santos viaja com 19 jogadores para Curitiba, sendo um deles precisará ser cortado do banco de reservas.