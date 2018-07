Levir destaca fim do jejum de Dourado no Fluminense: 'Tomara que acerte o pé'

O técnico Levir Culpi destacou a atuação do atacante Henrique Dourado na vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o lanterna América-MG neste domingo, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O centroavante conseguiu finalmente marcar seu primeiro gol com a camisa tricolor após passar os três primeiros jogos em branco. "A pressão é muito forte. O atacante tem que estar fazendo gol, goleiro tem que estar defendendo. Se passar muito tempo sem isso, a pressão aumenta muito. Até a pressão interna. Mas ele está bem, motivado, fez um golaço hoje, o gol da vitória. Tomara que acerte o pé de agora em diante e comece a fazer mais gols", comentou o treinador.

Apresentado nas Laranjeiras no início de julho, Henrique ficou sem marcar contra a Ponte Preta, Internacional e Ypiranga-RS. Mas a má fase agora é página virada e o técnico espera que o Fluminense mantenha o bom momento no duelo contra o Santa Cruz, no próximo domingo, no estádio do Arruda, no Recife, pela 21ª rodada do Brasileirão. "Resultado ótimo, iniciando segundo turno com vitória e um jogo a menos. Precisamos agora manter esse bom momento", afirmou.

O Fluminense teve o jogo contra o Figueirense, da 18ª rodada, adiado para o dia 3 de setembro, por causa dos Jogos Olímpicos. Com um jogo a menos do que a maioria das equipes, o Fluminense tem 28 pontos e está a seis de distância do G4 do Brasileirão.