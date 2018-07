Levir deve poupar titulares em duelo direto com o Inter

Levir Culpi indicou na noite de quarta-feira que deve poupar novamente os titulares do Atlético-MG para o jogo contra o Internacional, rival direto na briga por uma vaga no G-4 do Brasileirão. O treinador revelou as possíveis mudanças na equipe após golear o Flamengo por 4 a 0, no Independência.

"Quero ver os jogadores em melhores condições para ver a escalação. Muito provavelmente alguns jogadores serão poupados, porque temos a decisão da quarta-feira também", afirmou o treinador, preocupado com o segundo jogo da final da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, no dia 26 - os atleticanos venceram a ida por 2 a 0.

Por causa da competição, Levir já vem preservando a equipe principal do Atlético no Brasileirão. Foi assim contra Palmeiras e Figueirense nas últimas rodadas, com uma vitória e um empate. Na quarta, foram os titulares que golearam o Flamengo.

O triunfo manteve o Atlético dentro da zona de classificação para a Copa Libertadores, justamente à frente do Inter, adversário de sábado. A equipe mineira tem 61 pontos, contra 60 dos gaúchos.

Para manter esta ligeira vantagem, o time de Levir deu poucas chances ao Flamengo. "O que gostei no time foram os toques rápidos em direção ao gol. Time que joga dessa maneira merece o resultado. Nosso time joga para vencer, essa é uma característica nossa, mas o que tem que ser elogiado é a atitude dos jogadores, eles estão com atitude vencedora dentro do campo", avaliou o técnico.

Levir atribui a grande performance à concentração dos seus jogadores. "Eles estão bem fechados, o ambiente está leve, todos concentrados e procurando não errar. Isso proporciona bons jogos também", comentou.

Mas nem tudo é alegria para o Atlético. Destaque da equipe nesta temporada e autor de dois gols na noite passada, Luan se machucou ao se chocar com a trave. Apesar disso, garantiu que a pancada não atrapalhará sua escalação para a final do dia 26. "A dor foi forte, mas nada de grave. Estarei firme e forte pra decisão", declarou.