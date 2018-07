Levir diz que conjunto pesou para escalar titulares no Atlético

O Atlético-MG já está classificado para as semifinais do Campeonato Mineiro e tem importante compromisso pela Copa Libertadores na próxima quinta-feira, mas nem por isso vai poupar os seus titulares no duelo com o Boa, neste domingo, em Varginha, pela última rodada da primeira fase do torneio estadual, como foi confirmado pelo técnico Levir Culpi.

Ele explicou que tomou tal decisão, pois está preocupado em dar mais conjunto ao time antes do confronto com o Independiente Santa Fé. "Com o tempo, o time começou a se encaixar melhor. Por isso, a ideia colocar força máxima para dar conjunto e ajustar a equipe, dar uma sequencia de jogos para a equipe visando o jogo contra o Santa Fe", comentou o treinador.

Entre os escalados diante do Boa estará o centroavante Lucas Pratto. Contratado após se destacar na Argentina pelo Vélez Sarsfield, o atacante se adaptou rapidamente ao clube e já marcou seis gols em oito partidas disputadas, todas elas vencidas pelo Atlético.

Levir elogiou Pratto e disse que já esperava pelo sucesso do centroavante. "Ele está fazendo aqui o que fez na Argentina. É um jogador experiente, finalizador e de referência. Parece um cara pesado, mas tem boa mobilidade e sabe distribuir as jogadas também", observou.