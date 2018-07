Levir diz que Fluminense só fez a obrigação ao avançar na Copa do Brasil

O Fluminense não fez mais do que a obrigação ao superar o gaúcho Ypiranga, em Erechim, na noite de quarta-feira, por 2 a 0, e se classificar às oitavas de final da Copa do Brasil. Essa foi a avaliação do técnico Levir Culpi após o triunfo, destacando a diferença de qualidade entre os elencos das equipes e apontando as dimensões do gramado do Estádio Colosso da Lagoa como um fator complicador para o seu time.

"O time deles tem uma boa estrutura, o Leocir (Dalla’Astra, técnico do Ypiranga) está com eles há muito tempo, tem um bom time. Sentimos um pouco as dimensões do campo, os jogadores se queixaram. O campo é maior. Mas mesmo assim, não dá para comparar os elencos, o investimento também. Não fizemos mais do que a obrigação em vencer a partida. Muito importante. Estamos nos fortalecendo, e com a vitória sempre o astral melhora, tudo melhora", disse.

A classificação, porém, não foi assegurada sem sofrimento. Afinal, após empatar por 1 a 1, o Fluminense só conseguiu definir a vitória em Erechim na metade final do segundo tempo, com os gols marcados por Cícero, aos 27, e Magno Alves, aos 36 minutos. Para Levir, no entanto, o time não passou grandes sustos.

"O campo era muito grande e nosso time tem jogadores de qualidade técnica. Tivemos a posse de bola. Se formos pensar em número de chances, em sufoco no adversário, até que não teve muito. A questão é que fizemos as principais, não tomamos gol e vencemos. Os jogadores estão de parabéns. O ambiente vai ficando tranquilo. Temos uma sequência grande pela frente", afirmou.

O duelo com o Ypiranga marcou as estreias do lateral-direito Wellington Silva e do atacante Henrique Dourado pelo Fluminense. Na avaliação de Levir, eles têm muito a melhorar. "O Wellington precisa de um espaço maior, de uma preparação melhor. Henrique Dourado também, assim como os outros reforços. Mas são jogadores de qualidade. Nosso time tem tendência para evoluir nessa competição", disse.

O adversário do Fluminense nas oitavas de final da Copa do Brasil será determinado através de sorteio. O próximo compromisso do time está marcado para domingo, às 11 horas, diante da Ponte Preta, em Edson Passos, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.