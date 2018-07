Levir diz que vitória sobre Flamengo foi especial por conta da rivalidade Flamengo e Atlético-MG não são os maiores rivais do futebol brasileiro, mas ambas as torcidas sabem que a relação entre os times a cada partida não é das mais amistosas. Até por isso, a vitória atleticana sobre o rubro-negro carioca no último sábado, por 2 a 0, em pleno Maracanã, ganhou em importância, como relatou o técnico Levir Culpi.