Levir elogia Atlético apesar de derrota: 'Foi um bom jogo e um mal resultado'

"Acho que posso definir com duas frases o que estou sentindo. Uma é que fizemos um bom jogo e tivemos um mau resultado. A outra é que tivemos um mau resultado, mas fizemos um bom jogo", minimizou Levir, que tratou o revés com tranquilidade.

"É juntar os cacos, voltar a Belo Horizonte e preparar o time para o Figueirense", comentou o técnico, já projetando a próxima partida do Atlético na competição - o confronto com o time catarinense será no próximo sábado, no Independência. "Se a gente mantiver esse nível de jogo, estaremos sempre perto dos bons resultados."

Para Levir, o gol corintiano foi uma exceção no contexto da partida. No lance, Vagner Love escapou pela esquerda e cruzou na área para Malcom, totalmente livre de marcação. "Fomos marcar pressão um lateral na frente, eles escaparam do lateral e fizeram o gol. O mérito do Corinthians na vitória foi essa escapada", afirmou.

Com 29 pontos, o Atlético deixou o Corinthians se aproximar na tabela. O time mineiro tem agora a mesma pontuação do rival paulista, mas segue na ponta por ter melhor saldo de gols. No entanto, o Atlético pode perder a liderança se o Fluminense vencer o Vasco, neste domingo.